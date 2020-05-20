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Украинцы больше опасаются не коронавируса, а последствий карантина – опрос

Согласно опросам, проведенным КМИС, за последние три месяца украинцы стали больше опасаться экономических последствий от введения карантина и меньше – самого коронавируса.

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Число опасающихся эпидемии уменьшается
Число опасающихся эпидемии уменьшается
Фото: ЕРА

Граждан Украины больше беспокоят экономические последствия от введения карантина в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, чем сам COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в мае Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Ответ "больше опасаюсь экономических последствий от введения карантина" выбрали 57% опрошенных, ответ "больше опасаюсь эпидемии коронавируса в Украине" – 16%.

По данным КМИС, соотношение первых и вторых изменилось по сравнению с опросами, проведенными в марте и апреле. Так, число опасающихся экономических последствий из-за карантина в марте было 43%, а опасающихся коронавируса – 34%. Таким образом, разрыв увеличился с девяти процентных пунктов до 39.

20% респондентов в мае заявили, что не боятся ни того, ни другого (в марте таких было 14%).

Информация: kiis.com.ua
Информация: kiis.com.ua

Социсследование проводилось с 14-го по 17 мая методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. На контролируемой украинскими властями территории было опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что с 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что 25 мая украинские метрополитены возобновят работу, но только в тех городах, где позволит эпидемическая ситуация.

По состоянию на утро 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 умерли, а 5955 вылечились.

Теги: экономика, соцопрос, карантин, украинцы, КМИС, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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