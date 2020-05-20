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Большинство украинцев не одобряют действия Кабмина и Рады в мае – опрос

Согласно опросу, проведенному КМИС, действия Верховной Рады в мае не одобряют 65% украинцев, Кабинета Министров – 61%, президента Владимира Зеленского – 37%.

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Уровень неодобрения работы Кабмина упал за два месяца почти вдвое
Уровень неодобрения работы Кабмина упал за два месяца почти вдвое
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Действия Кабинета Министров Украины и Верховной Рады не поддерживают более 60% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в мае Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Действия правительства в мае одобряют 24%, не одобряют – 61%. У законодательного органа эти показатели составляют соответственно 22% и 65%.

Опросы КМИС за март и апрель показывают, что уровень одобрения Кабмина и Рады в мае упал. Так, в марте действия правительства не одобряли 32%, а парламента – 53%.

Работу президента Украины Владимира Зеленского опрошенные оценивают более положительно: в мае уровень одобрения составил 47%, неодобрения – 37%. По сравнению с мартом и апрелем его поддержка упала.

Таблицы: kiis.com.ua
Таблицы: kiis.com.ua

Социсследование проводилось с 14-го по 17 мая методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. На подконтрольной украинским властям территории было опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Зеленского избрали президентом в апреле 2019 года, Раду – в июле 2019 года, а Кабинет Министров обновили в марте 2020 года.

Теги: Верховная Рада, правительство, соцопрос, Владимир Зеленский, парламент, украинцы, КМИС, Кабмин
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