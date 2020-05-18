51% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении – опрос

Согласно результатам опроса, который провела Социологическая группа "Рейтинг", треть населения Украины оценивает направление движения страны как правильное, половина – как неправильное, еще 17% затруднились с ответом.

17% украинцев не определились, в правильном ли направлении движется Украина Фото: depositphotos.com

51% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, свидетельствуют данные опроса, который провела Социологическая группа "Рейтинг".

32% опрошенных определили вектор движения Украины как правильный. 17% затруднились с ответом.

Более положительно ситуацию оценивают жители запада страны, молодые и обеспеченные респонденты. Более отрицательно – жители юга.

Инфографика: ratinggroup.ua

Сторонники президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", а также избиратели партии "Голос" наиболее оптимистично характеризуют ситуацию в стране, наиболее критично – сторонники народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", бывшего вице-премьера Юрия Бойко и пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, а также Партии Шария, "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Европейской солидарности".

Инфографика: ratinggroup.ua

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 12–13 мая. Было опрошено 3000 совершеннолетних респондентов во всех регионах, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

В феврале Центр Разумкова проводил подобный опрос. Тогда 53% опрошенных считали, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, у 25% было противоположное мнение.