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21 мая, 2020
 
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"Вова попросил набрать тебя", "Ты зачем партию позоришь?". Богуцкая удалила фото в маске-сетке, поведясь на розыгрыш

Нардеп от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая, считая, что ей позвонил глава Офиса президента Андрей Ермак, удалила со своей страницы в соцсети снимок в розовой вязаной маске, которую надела в знак протеста.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Богуцкая: Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм
Богуцкая: Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм
Фото: Liza Bogutskaya / Facebook

Нардеп от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая удалила фото в маске-авоське после звонка ей журналиста Валентина Чернявского. Видео он обнародовал в Facebook.

Журналист назвал себя главой Офиса президента Андреем Ермаком, который звонит по просьбе "Вовы". (Вероятно, речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском). 

“Ты зачем нашу партию позоришь, скажи мне, пожалуйста? Ну что это за маски в Верховной Раде. Мало скандалов? Меня Вова попросил набрать тебя и сказать это. Пожалуйста, убери эту фотографию”, – сказал он.

Богуцкая сказала "хорошо" и удалила фото.

"Андрей Ермак творит чудеса. Депутат Лиза Богуцкая так испугалась звонка от него, что маску-авоську убрала”, – подписал пост Чернявский.

https://www.facebook.com/hitzay/videos/3070711942989663/

Богуцкая 19 мая пришла в Верховную Раду в розовой вязаной маске-сетке и опубликовала на своей странице в Facebook фото. Она назвала "трешем" заявления главного санитарного врача Виктора Ляшко о том, что в июне откроются пляжи на морях, поскольку морская соль и ультрафиолет убивают коронавирус.

"Это очередной треш, такой же, как признание в неадекватных усиленных карантинных мерах, которые касались парков и скверов", – отметила она.

Нардеп назвала свою маску-сетку элементом масочного демарша.

"Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм. Протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений Кабмина", – заявила она.

https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/3173101382739917

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,9 млн, из них более 1,68 млн вылечились, а 323,3 тыс. умерли.

За последние сутки в Украине коронавирус был обнаружен еще у 354 человек, общее число инфицированных увеличилось до 19 230. 

Таким образом, суточный прирост новых больных увеличился. Два дня до этого фиксировали меньшее количество случаев: 260 18 мая и 325 17 мая

От коронавируса в Украине умерло 564 человека, в том числе 16 – за последние 24 часа. Вылечились от коронавирусной инфекции 5955 больных (+323 за сутки). 

Теги: эпидемия, депутаты, Елизавета Богуцкая, Владимир Зеленский, журналисты, скандал, пранк, Слуга народа, Андрей Ермак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, маски, маска, розыгрыш
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