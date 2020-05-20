"Вова попросил набрать тебя", "Ты зачем партию позоришь?". Богуцкая удалила фото в маске-сетке, поведясь на розыгрыш

Нардеп от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая, считая, что ей позвонил глава Офиса президента Андрей Ермак, удалила со своей страницы в соцсети снимок в розовой вязаной маске, которую надела в знак протеста.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая удалила фото в маске-авоське после звонка ей журналиста Валентина Чернявского. Видео он обнародовал в Facebook.

Журналист назвал себя главой Офиса президента Андреем Ермаком, который звонит по просьбе "Вовы". (Вероятно, речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском).

“Ты зачем нашу партию позоришь, скажи мне, пожалуйста? Ну что это за маски в Верховной Раде. Мало скандалов? Меня Вова попросил набрать тебя и сказать это. Пожалуйста, убери эту фотографию”, – сказал он.

Богуцкая сказала "хорошо" и удалила фото.

"Андрей Ермак творит чудеса. Депутат Лиза Богуцкая так испугалась звонка от него, что маску-авоську убрала”, – подписал пост Чернявский.

Богуцкая 19 мая пришла в Верховную Раду в розовой вязаной маске-сетке и опубликовала на своей странице в Facebook фото. Она назвала "трешем" заявления главного санитарного врача Виктора Ляшко о том, что в июне откроются пляжи на морях, поскольку морская соль и ультрафиолет убивают коронавирус.

"Это очередной треш, такой же, как признание в неадекватных усиленных карантинных мерах, которые касались парков и скверов", – отметила она.

Нардеп назвала свою маску-сетку элементом масочного демарша.

"Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм. Протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений Кабмина", – заявила она.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,9 млн, из них более 1,68 млн вылечились, а 323,3 тыс. умерли.

За последние сутки в Украине коронавирус был обнаружен еще у 354 человек, общее число инфицированных увеличилось до 19 230.

Таким образом, суточный прирост новых больных увеличился. Два дня до этого фиксировали меньшее количество случаев: 260 18 мая и 325 17 мая.

От коронавируса в Украине умерло 564 человека, в том числе 16 – за последние 24 часа. Вылечились от коронавирусной инфекции 5955 больных (+323 за сутки).