Социолог Головаха о Богуцкой: Такая культура общения – из прошлого

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая, комментируя эфир программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", участниками которой были министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет и замдиректора Института социологии Национальной академии наук Украины, доктор философских наук Евгений Головаха, назвала последнего "дедушкой из позапрошлого столетия". В ответ он напомнил о необходимости соблюдать культуру общения.

Головаха: Можно быть молодым по возрасту, а по культуре – быть в далеком прошлом, в средневековье Фото: hromadske.radio

Замдиректора Института социологии Национальной академии наук Украины, доктор философских наук Евгений Головаха в эфире "Громадського радіо" 3 февраля заявил, что во время полемики необходимо соблюдать культуру общения и не переходить на личности. Так он прокомментировал поведение народного депутата от "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой, которая назвала его в соцсетях "дедушкой из позапрошлого столетия".

Социолог отметил, что сообщение Богуцкой было ему неприятно, и пожелал молодому поколению помнить о культуре общения.

"Для меня это неприятное, но, кстати, второстепенное дело. Здесь только одно – это уровень культуры. Я бы хотел подчеркнуть одну деталь – это полемика. Полемика может быть какой угодно – горячей, упорной, но никогда не надо переходить на личности. Особенно переходить по определенным признакам – по возрасту, полу, этническому происхождению, состоянию здоровья и так далее. Это уже в мире все порядочные люди давно поняли. И прошлым является именно вот такой подход – когда человек говорит, что "этот дед стоит и что-то говорит". Какая разница, кто говорит? Потому что важно – что говорит... Такая культура общения – из прошлого. И это я хочу подчеркнуть – можно быть молодым по возрасту, а по культуре – быть в далеком прошлом, в средневековье", – отметил Головаха.

Богуцкая 31 января комментировала эфир программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", участниками которой были министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет и Головаха.

"Стоит сейчас Дубилет у Шустера и какой-то Евгений Иванович позапрошлого столетия. Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку", – заявила депутат.

Социлог в эфире программы раскритиковал результаты оценки численности населения Украины, проведенные Кабмином.

Позже Богуцкая принесла извинения социологу Головахе, но ошиблась в фамилии ученого.