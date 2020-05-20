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13% музеев в мире не откроются после окончания пандемии – ЮНЕСКО

Пандемия коронавируса затронула почти все музейные учреждения мира, 90% из них закрылись, говорится в исследовании ЮНЕСКО и Международного совета музеев.

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Из 95 тыс. музеев мира работает не более 10%
Из 95 тыс. музеев мира работает не более 10%
Фото: depositphotos.com

13% музеев в мире не смогут возобновить деятельность после окончания пандемии коронавируса. Такой прогноз содержится в исследовании, которое провели Организация ООН вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международный совет музеев (ICOM).

Как сообщается на сайте ЮНЕСКО, в наиболее сложном положении окажутся музеи, расположенные в бедных странах. Так, в Африке и в малых островных государствах только 5% музеев смогли предложить онлайн-контент для своей аудитории в период карантина.

90% всех музейных учреждений на планете сейчас закрыты, подсчитали в ЮНЕСКО и ICOM.

"Пандемия напоминает нам, что половина человечества не имеет доступа к цифровым технологиям. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к культуре для всех, особенно для самых уязвимых и изолированных слоев", – заявила генеральный секретарь ЮНЕСКО Одри Азуле.

Всего в мире насчитывается около 95 тыс. музеев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,87 млн человек, из них 322 тыс. умерли.

Теги: культура, музеи, ЮНЕСКО, карантин, Одри Азуле, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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