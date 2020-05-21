За сутки коронавирус в Украине подтвердили у 476 человек, 15 больных умерли

Количество новых заражений коронавирусом в Украине опять возросло: в течение трех предыдущих дней было мене 400 случаев за сутки.

За последние сутки в Украине сделали рекордное количество тестирований на коронавирус Фото: depositphotos.com

Коронавирусом в Украине заразилось еще 476 человек, общее число инфицированных в стране увеличилось до 19 706. Об этом на брифинге 21 мая сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Таким образом, количество новых случаев заражений, выявленных за сутки, опять возросло: в течение трех предыдущих дней их фиксировали менее 400. 18 мая было зарегистрировано 260 новых инфицированных коронавирусом, это самый низкий показатель с начала апреля.

От коронавируса в Украине умерло 579 человек, в том числе 15 – за последние сутки. Вылечилось от коронавирусной инфекции 6227 больных (+272 за сутки).

За последние 24 часа, как сообщил Степанов, сделали рекордное количество тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции – 9361. Всего с начала вспышки эпидемии в стране провели 257 890 тестирований, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины, больше всего в Черновицкой области и Киеве:

Винницкая область – 788;

788; Волынская область – 698;

698; Днепропетровская область – 856;

856; Донецкая область – 138;

138; Житомирская область – 589;

589; Закарпатская область – 964;

964; Запорожская область – 398;

398; Ивано-Франковская область – 1257;

1257; Киев – 2475;

2475; Киевская область – 1316;

1316; Кировоградская область – 455;

455; Луганская область – 43;

43; Львовская область – 1175;

1175; Николаевская область – 274;

274; Одесская область – 806;

806; Полтавская область – 266;

266; Ровенская область – 1287;

1287; Сумская область – 165;

165; Тернопольская область – 1098;

1098; Харьковская область – 851;

851; Херсонская область – 173;

173; Хмельницкая область – 294;

294; Черкасская область – 381;

381; Черновицкая область – 2842;

2842; Черниговская область – 117.

Из-за эпидемии коронавируса в Украине 12 марта ввели карантин. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение ограничений. С 22 мая на территории Украины будет введен адаптивный карантин и региональные власти смогут в зависимости от эпидемической ситуации ослаблять ограничительные меры.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5 млн, из них более 1,89 млн вылечились, а 328,1 тыс. умерли.