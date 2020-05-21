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Число больных коронавирусной инфекцией достигло в мире 5 млн

В тройке стран с самой высокой заболеваемостью COVID-19 находятся США, Россия и Бразилия.

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Больше всего заболевших зарегистрировано в США
Больше всего заболевших зарегистрировано в США
Фото: ЕРА

21 мая в мире число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло пяти миллионов. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с COVID-19.

Больше всего заболевших в США (1 551 853), России (308 705) и Бразилии (291 579).

В десятку также вошли Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция и Иран.

Вылечились от COVID-19 в общей сложности 1,9 млн человек, умерли более 328 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, смерть, Бразилия, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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