Из США в Украину эвакуировали 266 граждан – посольство

В Украину из США граждане отправились по маршруту Нью-Йорк – Киев, отметили в украинском посольстве в Вашингтоне.

20 мая из Соединенных Штатов в Украину вылетел самолет с гражданами, которых эвакуируют в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 21 мая проинформировало в Facebook украинское посольство в США.

"20 мая из США в Украину специальным коммерческим рейсом МАУ возвращается еще 266 пассажиров. Самолет, который отправился по направлению Нью-Йорк – Киев, стал уже седьмым спецрейсом, который возвращает людей из США в Украину в период карантина", – говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что все пассажиры после прилета будут находиться в самоизоляции, которую проконтролирует электронное приложение "Дій дома".

После начала эпидемии коронавирусной инфекции ряд стран прекратил авиасообщение, в связи с чем украинцы не могли вернуться домой. Их вывозят чартерными рейсами.

13 мая министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что на ближайшее время запланированы спецрейсы для возвращения украинцев из более чем 20 городов мира.

Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 обнаружили почти у 5 млн человек, умерли более 328 тыс., выздоровели почти 1,9 млн.

На утро 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 из них умерли, а 5955 вылечились.