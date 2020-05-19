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За сутки в Украину спецрейсами вернулись почти 400 человек

Аэропорт Борисполь принял три специальных рейса из-за рубежа, все пассажиры прошли температурный скрининг в аэропорту.

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Все вернувшиеся на родину установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались провести в самоизоляции две недели
Все вернувшиеся на родину установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались провести в самоизоляции две недели
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

В Украину за сутки вернулись почти 400 граждан страны, их доставили на родину спецрейсами из Казахстана, Италии и Германии, сообщили 19 мая в Госпогранслужбе Украины.

"Пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Людей с повышенной температурой нет. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", – сообщили в ГПСУ.

Все украинцы, вернувшиеся на родину, установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались провести в самоизоляции две недели по указанным адресам.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Украина 17 марта приостановила международное авиасообщение. За пределами страны оказались тысячи украинцев, для их возвращения на родину организовываются чартерные и специальные рейсы.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что полеты между Украиной и миром могут возобновиться в июне.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Германия, Украина, Италия, Казахстан, Борисполь, аэропорт, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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