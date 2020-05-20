Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

COVID-19 в Великобритании. Впервые за два месяца количество госпитализированных пациентов опустилось ниже 10 тыс.

По информации британских властей, в настоящее время в больницах остаются 9953 пациента с коронавирусной инфекцией.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суточные потери в Великобритании остаются высокими
Суточные потери в Великобритании остаются высокими
Фото: EPA

В больницах Великобритании количество пациентов с коронавирусной инфекцией упало до минимума с марта. Об этом со ссылкой на данные властей сообщает телеканал Sky News.

В частности, по состоянию на 20 мая в британских больницах продолжают лечение 9953 человека с COVID-19, что является минимальным количеством пациентов за два месяца.

За последние сутки скончалось 363 человека (накануне минздрав Соединенного Королевства сообщал о 545 умерших), общее число жертв эпидемии достигло 35 704 человек.

За 24 часа, сообщает Sky News, коронавирус был подтвержден у 2472 человек. Таким образом, общее число заболевших превысило 250 тыс.

Скриншот: news.sky.com
Скриншот: news.sky.com

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,94 млн человек, из них более 324 тыс. умерли, 1,71 млн выздоровели.

Теги: Великобритания, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS