COVID-19 в Великобритании. Впервые за два месяца количество госпитализированных пациентов опустилось ниже 10 тыс.

По информации британских властей, в настоящее время в больницах остаются 9953 пациента с коронавирусной инфекцией.

В больницах Великобритании количество пациентов с коронавирусной инфекцией упало до минимума с марта. Об этом со ссылкой на данные властей сообщает телеканал Sky News.

В частности, по состоянию на 20 мая в британских больницах продолжают лечение 9953 человека с COVID-19, что является минимальным количеством пациентов за два месяца.

За последние сутки скончалось 363 человека (накануне минздрав Соединенного Королевства сообщал о 545 умерших), общее число жертв эпидемии достигло 35 704 человек.

За 24 часа, сообщает Sky News, коронавирус был подтвержден у 2472 человек. Таким образом, общее число заболевших превысило 250 тыс.

Скриншот: news.sky.com

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,94 млн человек, из них более 324 тыс. умерли, 1,71 млн выздоровели.