Британского ветерана, собравшего более $39 млн помощи врачам, посвятят в рыцари

На получение рыцарского титула ветерана Тома Мура выдвинул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ветеран Второй мировой войны из Великобритании Том Мур, который собрал более £32 млн ($39 млн) для британских врачей, получит рыцарский титул. Об этом 20 мая сообщает Reuters.

На получение рыцарского титула Мура выдвинул премьер-министр Борис Джонсон. Когда пройдет сама церемония посвящения в рыцари, которую обычно проводит лично королева Елизавета II, пока не сообщается.

Сам Мур пошутил, что надеется на то, что королева ловко обращается с мечом (в процессе церемонии она должна коснуться мечом будущего рыцаря. – "ГОРДОН").

На вопрос, о чем бы он хотел поговорить с королевой, Мур ответил, что сохранит любую беседу с монархом в тайне.

Мур передвигается с помощью специальных ходунков. К своему 100-му дню рождения он решил каждый день проходить 10 кругов (по 25 метров) в своем саду. По словам мужчины, так он хотел отблагодарить врачей, которые помогли ему в лечении рака и перелома бедра.

К концу своего флешмоба мужчина собрал £13 млн (441 млн грн), однако средства продолжали поступать и по его окончании. По состоянию на 20 мая ветеран собрал £32 млн.

На сайте онлайн-петиций Change.org 16 апреля предложили посвятить Мура в рыцари за его поступок. Автор петиции – акушерка Национальной службы здравоохранения Великобритании Соня Вилсон отметила, что помощь Мура многое значит для медиков. Обращение собрало почти миллион необходимых подписей.