Украина открыла границы с Евросоюзом и Молдовой

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины пункты пропуска на границах с Беларусью и Россией останутся закрытыми в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в этих странах.

Кабинет Министров Украины открыл 66 пунктов пропуска на границах со странами Европейского союза и Молдовой, которые были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое решение было принято на заседании правительства 20 мая, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"[Распоряжением] предусматривается возобновление движения в 66 пунктах пропуска на границах с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация [распоряжения] возобновит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой", – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, который представлял проект распоряжения.

По его словам, остаются закрытыми пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией "в связи с [неблагоприятной] эпидемической ситуацией в этих республиках".

Перечень открытых пунктов пропуска пока не опубликован.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска.

Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

На сегодняшнем заседании Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что для смягчения карантина в области среднее количество случаев COVID-19 за семь дней должно быть меньше 12 человек на 100 тыс. населения; должно быть занято не более 50% мест в больницах для лечения пациентов с COVID-19, а количество ПЦР и ИФА-тестов в регионе должно быть больше 12 на 100 тыс. населения в течение семи дней.

По состоянию на 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 из них умерли, а 5955 вылечились.