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Украинские нардепы 21-го и 22 мая будут работать в комитетах из-за заболевшего COVID-19 Мейдича

19 мая стало известно, что у депутата от фракции "Батьківщина" Олега Мейдича подтвердили коронавирусную инфекцию. Из-за этого Верховная Рада 20 мая изменила порядок работы до конца недели.

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В четверг и пятницу Рада не будет собираться на пленарные заседания
В четверг и пятницу Рада не будет собираться на пленарные заседания
Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада Украины 20 мая поддержала проект постановления №3511 "О внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва", говорится на сайте парламента.

Согласно документу, из-за подтвержденного COVID-19 у депутата от фракции "Батьківщина" Олега Мейдича и последующей массовой самоизоляции членов его фракции, 21-го и 22 мая народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях.

19 мая Верховная Рада провела первое заседание в обычном пленарном режиме после перерыва, вызванного вспышкой коронавируса. Согласно календарному плану, 20-го и 21 мая парламентарии должны были тоже собираться на пленарные заседания.

Официально коронавирус подтверждали у пяти народных депутатов: членов "Слуги народа" Владимира Ватраса и Руслана Горбенко, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыкачлена депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова. Все они выздоровели.

Спикер Рады Дмитрий Разумков допускал, что COVID-19 могли переболеть до 15 нардепов.

Теги: Верховная Рада, Украина, ВО Батьківщина, эпидемия, депутаты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олег Мейдич
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