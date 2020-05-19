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ПОЛИТИКА

Рада поддержала запуск государственного канала иновещания на оккупированных территориях

Верховная Рада внесла изменения в закон "О системе иновещания Украины" относительно программной политики и территории распространения. Законопроект №2521 поддержал 231 народный депутат.

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Решение было принято во втором чтении
Решение было принято во втором чтении
Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада Украины сегодня во втором чтении приняла законопроект №2521 "О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины", которым предполагается запуск эфирного вещания государственного канала на оккупированных территориях и в приграничных районах. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержал 231 нардеп.

Документ предусматривает, что мультимедийная платформа иновещания Украины сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с РФ или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции.

"Положения законопроекта устраняют факторы, которые негативно влияют на развитие иновещания в Украине, создаются условия для улучшения ситуации в части информирования украинской аудитории, которая находится на временно оккупированных территориях Украины, в районах, граничащих с временно оккупированной территорией, в приграничных районах, граничащих с территорией государства-агрессора, а также в приграничных районах, граничащих с территориями других стран, об общественно значимых событиях в Украине, официальной внутренней и внешней политике и позиции государства, о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления", – говорится в пояснительной записке.

За основу законопроект Рада приняла 14 января.

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет показывать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, шоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.

В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор "24 канала" Елена Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности. По словам Трибушной, в качестве консультантов создатели канала привлекли сотрудников "112 Украина".

27 февраля "Детектор медиа" сообщил, что новый вещатель получил название "Дом" с двуязычным логотипом.

Теги: Верховная Рада, телевидение, законопроект, голосование, телеканал Дом
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