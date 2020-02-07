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Запуск украинского гостелеканала для вещания на оккупированных территориях перенесли на 1 марта

Украинский государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях Украины должен был начать работу 15 февраля, сообщил министр культуры Владимир Бородянский.

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Бородянский сообщил, что запуск телеканала отложили на две недели
Бородянский сообщил, что запуск телеканала отложили на две недели
Фото: kmu.gov.ua

Запуск украинского государственного телеканала для вещания на оккупированных территориях Украины перенесли на 1 марта. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский 7 февраля, пишет LB.ua.

"Планируем выйти в эфир с 1 марта. У нас передвинулись сроки, мы планировали 15 февраля, а сейчас на две недели отстаем от того графика, который мы объявили", – сказал Бородянский.

Он отметил, что на данный момент переговоры с медиагруппами о наполнении телеканала находятся на финальной стадии. Министр добавил, что в скором времени будет объявлен конкурс на должность руководителя канала.

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала иновещания UATV Бородянский сообщил в ноябре прошлого года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и информационное вещание собственного производства.

В начале января сообщалось, что редакцию возглавила бывший шеф-редактор "24 канала" Елена Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности.

Телеканал UATV был создан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. В штате UATV работало около 400 человек, новости выпускались на пяти языках: английском, крымскотатарском, русском, арабском и украинском. Он прекратил вещание в середине января 2020 года.

Теги: телевидение, Крым, война на Донбассе, ОРДЛО, Владимир Бородянский, UATV, Елена Трибушная
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