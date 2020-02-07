Запуск украинского гостелеканала для вещания на оккупированных территориях перенесли на 1 марта

Украинский государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях Украины должен был начать работу 15 февраля, сообщил министр культуры Владимир Бородянский.

Бородянский сообщил, что запуск телеканала отложили на две недели Фото: kmu.gov.ua

Запуск украинского государственного телеканала для вещания на оккупированных территориях Украины перенесли на 1 марта. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский 7 февраля, пишет LB.ua.

"Планируем выйти в эфир с 1 марта. У нас передвинулись сроки, мы планировали 15 февраля, а сейчас на две недели отстаем от того графика, который мы объявили", – сказал Бородянский.

Он отметил, что на данный момент переговоры с медиагруппами о наполнении телеканала находятся на финальной стадии. Министр добавил, что в скором времени будет объявлен конкурс на должность руководителя канала.

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала иновещания UATV Бородянский сообщил в ноябре прошлого года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и информационное вещание собственного производства.

В начале января сообщалось, что редакцию возглавила бывший шеф-редактор "24 канала" Елена Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности.

Телеканал UATV был создан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. В штате UATV работало около 400 человек, новости выпускались на пяти языках: английском, крымскотатарском, русском, арабском и украинском. Он прекратил вещание в середине января 2020 года.