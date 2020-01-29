"Это была ошибка". Ведущий итальянского телеканала в прямом эфире объяснил, что Украина – не "малая Россия"

26 января ведущий итальянского телеканала RAI Флавио Инсинна назвал Украину "малой Россией". 29 января он уточнил свои слова в прямом телеэфире.

Ведущий итальянского телеканала RAI Флавио Инсинна, который назвал Украину "малой Россией", в прямом эфире откорректировал свое высказывание. Видео опубликовало в Facebook 29 января посольство Украины в Италии.

"Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления "малая Россия" в отношении Украины как обиды. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина – это прекрасная страна, и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины", – процитировали Инсинну украинские дипломаты.

В посольстве отметили, что телеведущий откорректировал свое высказывания "после консультаций посольства с руководством телевизионной компании".

Инсинна назвал Украину "малой Россией" 26 января. По состоянию на 28 января телеканал не реагировал на требование откорректировать высказывание, утверждают дипломаты.