Ведущий итальянского телеканала назвал Украину "малой Россией"

Посольство Украины в Италии требует от итальянского телеканала RAI "откорректировать свои действия".

В эфире итальянского телеканала RAI ведущий назвал Украину "малой Россией". Об этом 28 января сообщило посольство Украины в Италии в Facebook.

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу L'Eredita на телеканале RAI (26 января 2020 года), что "Малая Россия – это второе название Украины", руководству телерадиокомпании была немедленно направлена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать подобные действия", – говорится в сообщении.

Но поскольку телеканал никак не отреагировал на обращение, украинское посольство приняло решение публично осветить ситуацию.