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Ведущий итальянского телеканала назвал Украину "малой Россией"

Посольство Украины в Италии требует от итальянского телеканала RAI "откорректировать свои действия".

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Украину в эфире итальянского телеканала назвали "малой Россией"
Украину в эфире итальянского телеканала назвали "малой Россией"
Скриншот трансляции Rai / YouTube

В эфире итальянского телеканала RAI ведущий назвал Украину "малой Россией". Об этом 28 января сообщило посольство Украины в Италии в Facebook.

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу L'Eredita на телеканале RAI (26 января 2020 года), что "Малая Россия – это второе название Украины", руководству телерадиокомпании была немедленно направлена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать подобные действия", – говорится в сообщении.

Но поскольку телеканал никак не отреагировал на обращение, украинское посольство приняло решение публично осветить ситуацию.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.italy/posts/2669463689795895

Теги: Россия, Италия, Малороссия
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