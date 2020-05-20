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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кислица: РФ инициировала неформальную видеоконференцию Совбеза ООН по ситуации в Крыму

Россия пригласила на онлайн-встречу членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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Кислица: Россия в очередной раз пытается выстрелить себе в ногу
Кислица: Россия в очередной раз пытается выстрелить себе в ногу
Фото: un.org

Россия хочет созвать видеоконференцию по ситуации в Крыму после того, как столкнулась со шквалом международной критики в свой адрес за нарушение устава ООН, а также прав и свобод на оккупированном полуострове. Об этом в "Укринформу" рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Украина вместе с партнерами еще 6 марта провела неформальное заседание членов СБ ООН по формуле Аррии, посвященное ситуации в Крыму. Тогда международное сообщество осудило Россию за временную оккупацию украинского полуострова и нарушение прав человека. Чтобы хоть как-то оправдать свой провал в марте, российская делегация не нашла ничего лучше, как воспользоваться "ноу-хау" Украины и партнеров и организовать неформальную интернет-дискуссию по Крыму для членов Совбеза и приглашенных лиц", – отметил Кислица.

Он рассказал, что РФ пригласила на онлайн-встречу так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма.

"Нам также хорошо известно, что в последние недели россияне пытались пригласить представителей оккупационных властей Крыма, против которых действуют международные санкции. Но Украине и ее партнерам удалось это предотвратить. Россия в очередной раз пытается выстрелить себе в ногу", – подчеркнул украинский дипломат.

Кислица также выразил надежду, что за этой дискуссией будут следить и в Крыму.

"В условиях информационной блокады и лжи Кремля там наконец должны услышать позицию международного сообщества в целом и Совета Безопасности в частности. Возможно, у некоторых откроются глаза", – отметил он.

6 марта Совет Безопасности ООН провел заседание, посвященное оккупации Крыма. Во время него страны-участники поддержали позицию, что аннексия Крыма Россией является незаконной, и назвали ее прямым вызовом международной безопасности.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, аннексия, Сергей Кислица
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