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Зеленский о скандале с братом Ермака: Я знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одного человека, упомянутого на записях пленок с участием брата главы Офиса президента Украины Дениса Ермака, не назначили на должности.

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Зеленский: Смешно, что никто там никаких денег не брал, и нет ничего на видео
Зеленский: Смешно, что никто там никаких денег не брал, и нет ничего на видео
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 20 мая, что уголовное производство по поводу записей с участием брата главы Офиса президента Украины Дениса Ермака пустое и он знает, кто хотел ним шантажировать, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Это дело пустое. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю, для чего, я знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака. Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие. Хотя я знаю ответ", – сказал Зеленский.

Он заявил, что в имеющейся у него информации частично есть ответ "причин увольнения некоторых людей".

"Не хочу сейчас об этом говорить, потому что идет следствие. Там все стороны расследуются, те, кто виноват, – пусть отвечают. Потому что, во-первых, это брат Ермака. Во-вторых, смешно, что никто там никаких денег не брал, и нет ничего на видео", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что несмотря на то, что это обговаривалось и готовилось еще летом и осенью, ни одного человека, упомянутого на записях, не назначили на должности.

"Вам надо проследить, кто выкладывал видео, откуда оно шло. Кто первый обнародовал в Facebook о том, что смотрите, что происходит. Кто первый обнародовал в Telegram-каналах. И сразу вы поймете не только, кто там соучастники, а кому принадлежат Telegram-каналы. Как писал Конан Дойл, немного дедукции подключите", – добавил Зеленский. 

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Ермак назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. 

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок. В СБУ сообщили, что Главное следственное управление спецслужбы проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации.

Теги: СБУ, Украина, коррупция, расследование, Владимир Зеленский, преступление, шантаж, Государственное бюро расследований, антикоррупционная прокуратура, пресс-конференция, Гео Лерос, увольнение, уголовное производство, Александр Ермак, назначение
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