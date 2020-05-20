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Фракция "Батьківщина" в полном составе ушла на самоизоляцию

Парламентская фракция "Батьківщина" не появится в Верховной Раде, пока всех ее нардепов не проверят на коронавирусную инфекцию, сообщила вице-спикер Рады Елена Кондратюк.

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"Батьківщина" 20 мая отсутствует на заседании парламента
"Батьківщина" 20 мая отсутствует на заседании парламента
Фото: Батьківщина / Facebook

Парламентская фракция "Батьківщина" ушла на самоизоляцию из-за подтвержденного COVID-19 у нардепа Олега Мейдича. Об этом 20 мая во время заседания Верховной Рады сообщила вице-спикер Елена Кондратюк, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций – это фракция "Батьківщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич, заболел, у него подтвержденный коронавирус. ["Батьківщина"] как ответственная фракция сегодня отсутствует, так как все депутаты ушли на самоизоляцию", – рассказала она.

Кондратюк отметила, что пока не будет проведено тестирование каждого из депутатов фракции и не будет заключения врачей, что они все здоровы, "Батьківщина" не вернется в зал парламента.

Официально коронавирус подтверждали у пяти народных депутатов: членов "Слуги народа" Владимира Ватраса и Руслана Горбенко, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыкачлена депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова. Все они выздоровели.

Спикер Рады Дмитрий Разумков допускал, что COVID-19 могли переболеть до 15 нардепов.

19 мая Верховная Рада провела первое заседание в обычном пленарном режиме после перерыва, вызванного вспышкой коронавируса.

Теги: Верховная Рада, ВО Батьківщина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олег Мейдич
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