Презентацию iPhone 12 отложили на октябрь из-за пандемии коронавируса – СМИ

Выпуск нового гаджета iPhone был запланирован на сентябрь, сроки презентации отодвинули – пандемия повлияла на цепочку поставок Apple, сообщил Apple Insider.

Apple в сентябре представит несколько версий гаджета – две модели iPhone 12 и две Pro Фото: pixabay.com

Apple перенесла презентацию смартфона iPhone 12 на один месяц, она состоится в октябре, это связано с тем, что пандемия коронавируса повлияла на производственный цикл компании, сообщил Apple Insider со ссылкой на источник в компании.

Ожидается, что Apple представит несколько версий гаджета – две модели iPhone 12 и две Pro.

"Стандартный уровень будет иметь 5,4-дюймовый и 6,1-дюймовый OLED-дисплеи производства BOE, в то время как модели Pro будут иметь 6,1-дюймовый и 6,7-дюймовый экраны производства Samsung и 10-битную глубину цвета", – отмечает источник.

В апреле компания Apple представила второе поколение iPhone SE. Стоимость смартфона составила от $399 до $549 в зависимости от объема памяти.

Благодаря предыдущей модели смартфона iPhone 11 и iPhone 11 Pro компания заработала в первом квартале 2020 года $91,8 млрд – это самый высокий квартальный доход Apple за все время.