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В Apple заявили о рекордном доходе за квартал. Все благодаря iPhone 11 и AirPods

Прибыль от продажи смартфонов компании Apple за первый квартал 2020 года составила $55,96 млрд.

Apple поставила новый рекорд по доходу за квартал
Apple поставила новый рекорд по доходу за квартал
Фото: EPA

В первом квартале 2020 года компания Apple заработала $91,8 млрд — это самый высокий квартальный доход компании за все время. Об этом 28 января сообщила пресс-служба Apple.

"Мы рады сообщить о самом высоком квартальном доходе Apple за все время, чему способствует высокий спрос на наши модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также рекорды доходов от услуг и носимых устройств", — заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Квартальная прибыль от продажи смартфонов составила $55,96 млрд ($51,98 млрд за аналогичный период прошлого года). Подписки на различные сервисы принесли компании $12,7 млрд ($10,8 млрд годом ранее), а продажи беспроводных наушников AirPods, часов Apple Watch и аксессуаров — $10 млрд ($7,3 млрд в прошлом году).

В то же время продажи Mac и iPad по сравнению с прошлым годом снизились с $7,4 млрд до $7,2 млрд и с $6,7 млрд до $5,98 млрд соответственно.

Теги: Apple, iPhone, Тим Кук, iPhone 11, AirPods
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