Цена акций Apple поднялась до рекордных $300 за единицу

Капитализация компании Apple составила $1,33 трлн, сделав ее крупнейшей в мире по этому показателю.

За торговую сессию стоимость ценных бумаг Apple выросла на 2,3% Фото: ЕРА

Стоимость акций компании Apple по итогам торгов 2 января впервые превысила $300 за единицу, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, за торговую сессию стоимость ценных бумаг выросла на 2,3%.

По мнению аналитиков Bloomberg, на котировки акций повлияли спрос на новые наушники AirPods, запуск стримингового сервиса Apple TV+ и хорошие финансовые результаты компании в третьем квартале 2019 года.

Исходя из стоимости акций на момент закрытия торгов в США 2 января, рыночная капитализация Apple оценивается в $1,33 трлн, сообщает Financial Times. По этому показателю компания стала крупнейшей в мире и обошла Microsoft, рыночная стоимость которой оценивается в $1,23 трлн.