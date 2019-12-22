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Apple начала тайную разработку собственной технологии спутниковой связи – Bloomberg

Американская корпорация Apple собрала секретную команду, которая в течение пяти лет будет работать над новыми способами передачи данных через спутники и беспроводные технологии, сообщает Bloomberg.

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Проект Apple находится на ранней стадии
Проект Apple находится на ранней стадии
Фото: ЕРА

Американская корпорация Apple начала тайную разработку собственной технологии спутниковой связи. Об этом 20 декабря сообщили в Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Ожидается, что, если компания реализует задуманное, это снизит зависимость от операторов беспроводной сети, позволяя связывать между собой устройства и передавать данные вне зависимости от оператора.

Apple также сможет использовать спутники для более точного отслеживания местоположения своих гаджетов и на основе этих данных улучшить работу своих карт.

Источники Bloomberg добавили, что проект на ранней стадии и еще может быть закрыт.

Apple собрала секретную команду, которая в течение пяти лет будет работать над новыми способами передачи данных через спутники и беспроводные технологии. Над проектом работают инженеры с опытом проектирования оборудования связи, эксперты по программному и аппаратному обеспечению, а также руководители из области аэрокосмической доставки данных.

Возглавили команду инженеры аэрокосмической техники Майкл Трела и Джон Фенвик, которые ранее руководили проектами по созданию спутников и космических аппаратов в Google. В 2017 году Трела и Фенвик покинули компанию для работы в Apple.

Теги: Google, Apple, спутник, Bloomberg, технологии, гаджеты, оператор
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