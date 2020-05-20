"Египетская медицина". Звезда "Дизель Шоу" Булитко обнародовала фото с перебинтованной головой

По словам актрисы "Дизель Шоу" Виктории Булитко, она не следит за новостями, поэтому не осведомлена о событиях, которые происходят в мире.

Булитко: Кто знает, что там в мире происходит? Фото: bulitka / Instagram

Актриса "Дизель Шоу", экс-участница "Танцев со звездами" на "1+1" Виктория Булитко разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена с полностью перебинтованной головой.

По словам актрисы, в таком виде можно посещать общественные места во время карантина в случае, если дома закончились маски.

"Кто знает, что там в мире происходит? А то я новости не смотрю!" – пошутила она.

"Египетская медицина", – оценили образ Булитко ее подписчики.

"Кстати, сегодня День травматолога", – прокомментировали снимок Булитко фолловеры.

Виктория Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".

Карантин в Украине действует с 12 марта. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина.

.По состоянию на 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 из них умерли, а 5955 вылечились.