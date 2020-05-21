Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио могут отменить, если их не проведут в 2021 году

Олимпийские игры в Токио могут отменить, если их не удастся провести в следующем году, заявил президент МОК Томас Бах в интервью ВВС 21 мая.

Местные организаторы заявили, что у них нет резервного плана после переноса мероприятия на год из-за кризиса с коронавирусом.

Нельзя вечно держать на работе от 3 тыс. до 5 тыс. человек в оргкомитете, считает Бах. Он отметил, что спортсменам также нужна определенность.

Олимпийские игры 2020 должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, из-за распространения коронавирусной инфекции премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приняли решение перенести их на год.

Точных дат проведения спортивного мероприятия в Токио в МОК не называли, там отметили, что игры пройдут не позднее лета 2021 года. 25 марта в МОК заявили, что название Олимпийские игры 2020 не изменят, несмотря на перенос.

Перенос Олимпийских игр на 2021 год повлиял на подготовку 11 тыс. олимпийцев и 4,4 тыс. паралимпийцев. Финансовые потери от переноса Олимпийских игр с 2020-го на 2021 год оценивали в $5,8 млрд.