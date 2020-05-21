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Президент "Радіо Свобода" ответил на критику Зеленского в адрес "Схем"

20 мая президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что журналист "Схем" Михаил Ткач следит за ним. Президент Radio Free Europe/Radio Liberty Джейми Флай отреагировал на это, заявив, что "Схемы" не откажутся от своей работы – доносить факты народу Украины.

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Флай (слева): Активные медиа необходимы для функционирования демократии
Флай (слева): Активные медиа необходимы для функционирования демократии
Фото: Jamie Fly / Twitter

Президент Radio Free Europe/Radio Liberty Джейми Флай отреагировал на критику президента Украины Владимира Зеленского по поводу работы  журналистов проекта "Радіо Свобода" "Схемы". Об этом он 20 мая написал в Twitter.

"Активные медиа необходимы для функционирования демократии. Radio Free Europe/Radio Liberty и "Схемы" не откажутся от своей работы доносить факты (в том числе неудобные) народу Украины", – написал он.

20 мая Зеленский на пресс-конференции раскритиковал работу журналистов программы "Схемы". В частности, он пожаловался, что журналист Ткач следит за ним.

Позже в тот же день главный редактор программы Наталья Седлецкая заявила, что журналисты программы "Схемы" действуют исключительно в рамках законодательства и освещают общественно важную информацию.

Программа "Схемы" является совместным проектом "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший" и специализируется на журналистских расследованиях. Несколько из них журналисты посвятили и Зеленскому. В частности, они сообщили, что в 2017–2019 годах, еще до избрания президентом, он минимум 11 раз летал в Женеву, когда там жил миллиардер Игорь Коломойский.

Кроме того, "Схемы" утверждали, что во время отдыха Зеленского в Омане в январе 2020 года в этой стране находился секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В Офисе президента журналистам заявили, что Зеленский не знаком и никогда не общался с Патрушевым, а затем решили подать на "Радіо Свобода" в суд. 

Теги: Украина, Владимир Зеленский, журналисты, Радио Свобода, Схемы
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