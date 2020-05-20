"Действуем в рамках закона". Журналистский проект "Схемы" ответил на упреки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что журналист программы "Схемы" Михаил Ткач следит за ним. Главный редактор программы Наталья Седлецкая в ответ заявила, что ее журналисты в своей работе руководствуются только интересами общества.

Журналисты программы "Схемы" действуют исключительно в рамках законодательства и освещают общественно важную информацию. Об этом 20 мая заявила в Facebook главный редактор программы Наталья Седлецкая, отвечая на упреки президента Украины Владимира Зеленского по поводу деятельности журналистов.

"Президент решил пожаловаться на нашу работу публично. Похоже, украинскую власть сильно беспокоит работа независимых медиа, которые освещают ее недостатки и невыполненные обещания. Зеленский даже перешел на личности, сделав выпад в сторону Михаила Ткача, автора многочисленных резонансных журналистских расследований о том, что происходит в кулуарах украинской политики", – написала она.

Седлецкая подчеркнула, что работа журналистов "Схем" направлена исключительно на освещение общественно важной информации, которая в противном случае осталась бы тайной или непубличной.

"Наши журналисты руководствуются только интересами общества, а не конкретной власти или конкретного президента – как и положено независимой журналистике", – отметила она.

Ранее этим же днем Зеленский на пресс-конференции раскритиковал работу журналистов программы "Схемы". В частности, он пожаловался, что журналист Ткач следит за ним.

Программа "Схемы" является совместным проектом "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший" и специализируется на журналистских расследованиях. Несколько из них журналисты посвятили и Зеленскому. В частности, они сообщили, что в 2017–2019 годах, еще до избрания президентом, он минимум 11 раз летал в Женеву, когда там жил миллиардер Игорь Коломойский.

Кроме того, "Схемы" утверждали, что во время отдыха Зеленского в Омане в январе 2020 года в этой стране находился секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В Офисе президента журналистам заявили, что Зеленский не знаком и никогда не общался с Патрушевым, а затем решили подать на "Радіо Свобода" в суд.