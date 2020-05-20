Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Конец эпохи бедности в Украине не наступил. Собственникам телеканалов надо тратить деньги на помощь бедным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил затраты телеканалов на производство лоббистского и политического контента примерно в $1 млрд в год. Именно такой суммы, по его мнению, не хватает для того, чтобы "помочь бедным людям".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский провел пресс-конференцию в Киеве
Зеленский провел пресс-конференцию в Киеве
Фото: president.gov.ua

Владельцы телеканалов должны тратить деньги не на политический контент, а на помощь нуждающимся. Такое мнение на пресс-конференции 20 мая высказал президент Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Конец эпохи бедности 100-процентно не настал. Он и не может настать, когда кризис в мире... Мы боремся за это. У нас нет денег, они не падают с неба", – отметил он.

Зеленский напомнил, что за год его президентства средняя зарплата в Украине выросла, хоть и несущественно.

"Нам нужен примерно $1 млрд, или 25–30 млрд грн, чтобы еще немножко помочь бедным людям", – сообщил глава государства.

По его оценке, примерно такую сумму тратят в год ведущие украинские медиагруппы на продвижение влияния своих собственников.

"Где-то $1–1,1 млрд тратят собственники телеканалов на то, чтобы производить тот контент, который лоббирует их интересы и имеет влияние на политическую ситуацию в стране. Через новости, через сюжеты... И это не рекламные деньги, это из их бизнеса. Так вот, чтобы помочь бедным, надо делать, как я. Я всегда начинал с себя. Собственникам телеканалов надо тратить деньги не на контент против Украины (или не против Украины, а против власти, власть – это не Украина, хотя украинский народ выбирал власть), а на помощь бедным людям", – сказал Зеленский.

В этом контексте он упомянул группу каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые ассоциируют с бизнесменом, кумом президента РФ Владимира Путина, народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Конец эпохи бедности" – один из лозунгов предвыборной кампании Зеленского.

Теги: телевидение, зарплата, деньги, Владимир Зеленский, бедность, пресс-конференция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS