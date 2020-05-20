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Сергей Жадан
Сергей Жадан

Украинский поэт и писатель.


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Заявление президента, что они не могут найти министра культуры – не шутка. Меня просили посоветовать кого-нибудь на должность министра

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Между прочим, заявление президента о том, что они не могут найти министра культуры и обращались с этим к представителям сферы искусства – это не шутка.

Я вот получал от них сообщение с просьбой посоветовать кого-нибудь на должность министра (была у них такая рассылка). Конечно, никого не посоветовал – надо сильно не любить человека, чтобы посоветовать ему быть министром в этом правительстве.

В общем, в течение этого года Минкульт регулярно обращался с предложениями поддержать те или иные их инициативы. Должен сказать, что даже соблазна согласиться на эти предложения не возникало – поскольку сразу было понятно, что все эти их инициативы и инновации завершатся тем, что урежут финансирование культуры.

Как с ними можно сотрудничать?

Источник: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Сергей Жадан, искусство, Минкульт, Владимир Зеленский, финансирование
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