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Зеленский заявил, что больше не читает сценарии студии "Квартал 95"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него нет времени встречаться с бывшими коллегами по студии "Квартал 95" и он не вычитывает их шутки.

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Зеленский заявил, что не вычитывает шутки студии "Квартал 95", где раньше работал
Зеленский заявил, что не вычитывает шутки студии "Квартал 95", где раньше работал
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что больше не вычитывает сценарии и шутки студии "Квартал 95", передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Сценарии не читаю", – сказал Зеленский.

Он также рассказал, что не встречается с бывшими коллегами по студии.

"Не вижу, нет времени", – отметил глава государства. 

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем. 

Участница студии Елена Кравец в октябре 2019 года рассказала, что Зеленский вычитывает шутки, которые сценаристы "Квартала 95" пишут о нем и его супруге Елене. 

"Он, кстати, не удалился ни из одной группы. То есть в соцсетях, где группа "Квартала 95", – он там есть и он там иногда что-то даже пишет", – сообщила Кравец. 

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман в апреле 2020 года еще один актер студии, друг президента Евгений Кошевой заявил, что не знает, какие шутки о себе Зеленский проверяет.

"Эта информация почему-то прошла мимо меня. И когда мы закончим интервью, я позвоню Лене и спрошу, откуда же у нее такая информация. Может быть, он такое и делает, но я при этом не присутствовал", – сказал Кошевой

Теги: юмор, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, студия Квартал 95, Елена Кравец
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