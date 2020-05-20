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Роман Шрайк
Роман Шрайк

Украинский блогер, основатель site.ua.


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Вопреки прошлогодним обещаниям, Зеленский явно нацелился на второй срок

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Наверное, вы знаете, что надпись directed by robert b weide напоминает о сериале, который раз за разом заканчивался неловкими ситуациями, после чего под запоминающуюся мелодию шли те самые титры.

Сегодня во время пресс-конференции Владимира Зеленского надпись directed by robert b weide можно было ставить после множества его ответов.

Топ-3 моих любимых:

­– Вы обещали не назначать на должности кумовей и армейских друзей. А сейчас во власти полно ваших друзей и людей из "Квартала".

– Так они не кумовья и не армейские друзья.

"Просто перестать стрелять – это сложный процесс".

"Чего это моя поездка в Оман была тайной? Просто никто не интересовался. Ну поехал себе человек..."

Откровенно стремных моментов была масса, уверен, что журналисты их проанализируют и покажут.

Но самое главное для меня: президент искренне верит в чепуху про все еще 75% во втором туре. И даже намекнул, что ему дают опросы, где в первом у него сейчас 50%. Я вижу в этом большую опасность – какая может быть на фиг адекватная оценка своих действий, если она базируется на выдуманных цифрах?

И да – вопреки прошлогодним обещаниям, Зеленский явно нацелился на второй срок.

directed by robert b weide

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Владимир Зеленский, Роман Шрайк, пресс-конференция
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