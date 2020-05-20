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Зеленский: К критике отношусь плохо, но спокойнее. Хочу попросить не трогать детей и жену

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему плохо реагирует на критику, но уже привык к ней.

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Зеленский попросил не критиковать его жену и детей
Зеленский попросил не критиковать его жену и детей
Фото: olenazelenska_official / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции 20 мая, что по-прежнему плохо относится к критике, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"К критике отношусь плохо – все продолжается, я не изменяюсь. Но спокойнее. К критике того, что я делаю, я уже привык, все нормально. К критике со всех каналов я тоже привык – можно всем расслабиться и не стараться, я уже спокойно это воспринимаю", – заявил президент.

Но он призвал СМИ не критиковать его супругу Елену и детей.

"Хочу попросить, чтобы не трогали моих детей и мою жену. Они не имеют к этому отношения. Они, кроме добра для меня, ничего не несут. Не надо! Если этим заниматься, это ниже звания человека, мне кажется", – сказал глава государства.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Первая леди заявила, что во время каденции своего супруга намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой украинского спорта. В январе 2020 года Зеленский назначил ее в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

В январе Зеленская завела официальную страницу в Facebook, под первом постом пользователи оставили более 11 тыс. комментариев. Они писали негативные отзывы в адрес Зеленской и ее мужа. В частности, пользователи упоминали о поездке семьи главы государства в Оманпентхаусе Зеленской в аннексированном Крыму, критиковали выбор одежды первой леди.

Теги: свобода слова, Владимир Зеленский, журналисты, президент, Елена Зеленская
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