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Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


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Материть Зеленскую в Facebook за то, что она жена президента, – тупость и низость. Я с таким сталкивался только со стороны запоребриковых

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Прочитал о том, что Елена Зеленская снесла свою новую страничку в Facebook из-за комментариев с оскорблениями, которых там навалили огромное количество. (30 января страница Зеленской снова стала доступна. – "ГОРДОН").

Считаю, что травля, hate speech, любые оскорбления и подобное поведение – это точно не проявление адекватного, взрослого и здорового человека. Люди не должны и не могут уподобляться шакалам и, набрасываясь толпой, проявлять подобную брутальность. Есть претензии к деятельности ее мужа? Пишите ему. Указывая на факт. Но материть, хамить и чехвостить за то, что она его жена? Это тупость и низость. Я с таким сталкивался только со стороны запоребриковых. Они считают, что это нормально. Кто так же считает, что это нормально, те, видимо, действительно являются одним народом с этими существами. А мне это противно.

Я очень хорошо помню, как меня в детстве оскорбляли и били только за то, что я еврей. И помню, как меня защищали парни из нашего двора, которые не были евреями, но для которых я был своим, с того же двора. Меня тогда научили этим, что бить надо и можно за дело, а не потому, что тебе чья-то рожа или национальность не нравится. За слово и за дело. А не чтобы унизить или самоутвердиться. И приучили к тому, что если кто-то идет на паскудство, то молчать не стоит. Дворовое воспитание, оно такое.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Facebook, Борислав Береза, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
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