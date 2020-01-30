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Страница Елены Зеленской в Facebook снова доступна

На странице супруги президента Украины Елены Зеленской – более 8 тыс. комментариев.

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Вечером 29 января страница Зеленской в Facebook была недоступна
Вечером 29 января страница Зеленской в Facebook была недоступна
Фото: ЕРА

Официальная страница супруги президента Украины Елены Зеленской в Facebook по состоянию на утро 30 января снова доступна.

"Все о наших с командой инициативах, проектах, планах и ходе их реализации, мероприятиях, визитах, рабочих встречах – здесь. А также – впечатления, ощущения, мысли. Спасибо, что вы со мной!" – написала Зеленская.

https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/119633122901828

Под ее единственным постом на странице – более 8 тыс. комментариев, около 4,8 тыс. "лайков".

Первая леди Украины 27 января сообщила в Instagram, что завела аккаунт в Facebook. Вечером 29 января страница Зеленской в Facebook была недоступна.  Как проинформировали "Буквы", к утру 29 января под постом Зеленской от 27 января было более 4 тыс. комментариев. По наблюдению издания, большинство пользователей писали негативные отзывы в адрес Зеленской и ее супруга – президента Владимира Зеленского. 

В частности, пользователи упоминали о поездке семьи главы государства в Оманпентхаусе Зеленской в аннексированном Крыму, критиковали выбор одежды первой леди. Также первую леди спрашивали, почему "Квартал 95" не критикует Зеленского, и упрекали за ее перепост в Facebook 15 апреля 2014 года публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews, в которой граждан просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В сентябре его супруга говорила, что намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой украинского спорта. В январе 2020 года Зеленский назначил ее в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

Теги: Украина, Facebook, Владимир Зеленский, президент, Елена Зеленская
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