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Официальная страница Зеленской в Facebook просуществовала два дня. СМИ пишут, что ее забросали гневными комментариями

27 января супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что создала страницу в Facebook. 29 января этот аккаунт уже недоступен. Как пишут "Буквы", под одним из ее первых постов собралось более 4 тыс. комментариев, большинство из которых были негативными.

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Зеленская писала, что хочет видеть поддержку и слышать конструктивную критику в Facebook
Зеленская писала, что хочет видеть поддержку и слышать конструктивную критику в Facebook
Фото: ЕРА

Первая леди Украины Елена Зеленская 27 января сообщила в Instagram, что завела аккаунт в Facebook.

"Мне хочется как можно больше делиться с вами нашими с командой замыслами и победами, рассказывать, что удается, а что – не очень, видеть вашу поддержку, слышать критику (конструктивную) и знать, что вы со мной. Поэтому ищите мою страницу olenazelenska.official в Facebook, где больше пространства для текста и размышлений", – написала она, отметив, что хочет оставить Instagram для эмоций и разгрузить его от лонгридов. 

Сейчас страница Зеленской в Facebook недоступна

Как пишут "Буквы", к утру 29 января под постом Зеленской в Facebook от 27 января собралось более 4 тыс. комментариев. По наблюдению издания, большинство пользователей писали негативные отзывы в адрес Зеленской и ее супруга – президента Владимира Зеленского. Журналисты издания сделали несколько скриншотов комментариев и обнародовали их. 

В частности, пользователи упоминали о поездке семьи главы государства в Оман, пентхаусе Зеленской в аннексированном Крыму, критиковали выбор одежды первой леди.

Скриншот: Олена Зеленська / Facebook
Скриншот: Олена Зеленська / Facebook

Скриншот: Олена Зеленська / Facebook
Скриншот: Олена Зеленська / Facebook


Скриншот: Олена Зеленська / Facebook

Скриншот: Олена Зеленська / Facebook

Скриншот: Олена Зеленська / Facebook
Скриншот: Олена Зеленська / Facebook

Также первую леди спрашивали, почему "Квартал 95" не критикует Зеленского, и упрекали за ее перепост в Facebook 15 апреля 2014 года публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews, в которой граждан просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.

Скриншот: Олена Зеленська / Facebook
Скриншот: Олена Зеленська / Facebook

"Буквы" отмечают, что "изредка попадались" и комментарии в поддержку первой леди и ее супруга. 

Скриншот: Олена Зеленська / Facebook
Скриншот: Олена Зеленська / Facebook

Посты в Instagram она публикует несколько раз в неделю, освещая там свою общественную деятельность, в том числе поездки в украинские школы, встречи с дефлимпийцами, выступления на форумах и участие в мероприятиях во время международных визитов. 

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В сентябре его супруга говорила, что намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой украинского спорта. В январе 2020 года Зеленский назначил ее в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

Теги: Украина, Facebook, Instagram, Елена Зеленская
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