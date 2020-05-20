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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский: Чувствую, что Россия не хочет обсуждать Крым. Но мы помним, что это наша земля

Вопрос возвращения Крыма недостаточно обсуждается на международных площадках, признал президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Пока Крым не вернется, санкции с РФ не будут сняты
Зеленский: Пока Крым не вернется, санкции с РФ не будут сняты
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве 20 мая, что обсуждает ситуацию с возвращением Крыма со всеми зарубежными политиками, с которыми встречается, но не находит понимания со стороны России. Об этом сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"Соединенные Штаты, Канада, большинство стран Европейского союза, включая Германию, Францию, когда я поднимаю этот вопрос, все понимают и публично говорят про санкционную политику. И недавно [госсекретарь США Майк] Помпео еще раз высказался по этому поводу: пока Крым не вернется, санкции не будут сняты", – сказал президент.

По его словам, в отдельных западных кругах напрасно увязывают снятие санкций с России только с прекращением военного конфликта на Донбассе, забывая про аннексию Крыма.

"Честно, я сказал [президенту РФ Владимиру] Путину: я чувствую, что Россия не хочет обсуждать этот вопрос. Но мы же помним, что это наша земля, это наш народ. И, возможно, пришел момент, когда этих площадок недостаточно для того, чтобы говорить о Крыме", – считает Зеленский.

В минском процессе вопрос Крыма не поднимается и это несправедливо, добавил он.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Владимир Путин, Крым, санкции, аннексия, Владимир Зеленский, Майк Помпео
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