Дело против Порошенко Венедиктова открыла ночью – адвокат экс-президента

По словам адвоката Ильи Новикова, представляющего интересы пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, поведение нынешнего главы государства Владимира Зеленского говорит о его заинтересованности в деле против экс-президента.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова ночью зарегистрировала уголовное производство в отношении пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Об этом 20 мая заявил на пресс-конференции адвокат экс-президента Илья Новиков, сообщил "Укринформ".

"По информации, которая у нас есть и которую мы постараемся подтвердить, уголовное дело относительно так называемых пленок [экс-вице-президента США Джозефа] Байдена было возбуждено сегодня ночью. Что свидетельствует о заинтересованности в этом вопросе руководства Офиса генпрокурора", – сказал он.

Адвокат утверждает, что уголовное производство открыто по ст. 111 (государственная измена) и ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

Новиков считает, что поведение президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о его заинтересованности в этом деле, информирует "Бабель".

"Своими заявлениями о том, что он уверен, что приговор Порошенко – это вопрос времени и что там можно квалифицировать действия по статье о госизмене, президент Зеленский впервые публично обозначил свою позицию и положение как человека, который непосредственно координирует и непосредственно заинтересован в этих производствах", – объяснил адвокат Порошенко.

19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых голоса, похожие на голоса Порошенко и Байдена, обсуждают повышение тарифов в Украине на 100% вместо запрошенных Международным валютным фондом 75%.

20 мая на пресс-конференции Зеленский заявил, что уверен в приговоре для Порошенко. "Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много различных приключений и различных приговоров", – сказал, в частности, глава государства. По его словам, Венедиктова открыла уголовное производство в отношении Порошенко 19 мая.

Петр Порошенко был избран президентом Украины в мае 2014 года в ходе внеочередных президентских выборов, назначенных после бегства из страны Виктора Януковича.

В апреле 2019-го Порошенко проиграл выборы художественному руководителю студии "Квартал 95" Владимиру Зеленскому. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

В июле 2019 года Петр Порошенко был избран в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность".

По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Среди прочего против Порошенко открыто уголовное производство по факту перехода украинских кораблей через Керченский пролив, что "привело к эскалации конфликта с Россией и введению военного положения в Украине с целью возможной узурпации власти"; а также по факту "захвата государственной власти" – за то, что он внес представление на назначение Владимира Гройсмана премьер-министром "при отсутствии коалиции в парламенте".

Предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка заявлял, что не подписал подозрение Порошенко, подготовленное ГБР, так как в нем не было доказательств вины экс-президента, и назвал документ Госбюро "юридическим трешем".

6 апреля 2020 года Венедиктова открыла еще одно уголовное производство в отношении Порошенко – по факту возможного злоупотребления властью.