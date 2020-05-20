Зеленский: Я всем отличаюсь от Порошенко – физиологически и как президент

Шестой президент Украины Владимир Зеленский считает, что в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, он – "честный и порядочный".

Зеленский: Я всем отличаюсь от Порошенко: и физиологически, и как президент. Я честный, порядочный человек Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский считает, что отличается от своего предшественника, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко "и физиологически, и как президент". Об этом он сказал во время сегодняшней пресс-конференции.

"Я всем отличаюсь от Порошенко: и физиологически, и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно болеет за эту страну. Я, может, не так хорошо общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко. Но я такой, какой есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого. И именно так я работаю", – заявил президент.

В чем заключаются физиологические отличия между ним и Порошенко, Зеленский не уточнил.

Петр Порошенко был избран президентом Украины в мае 2014 года в ходе внеочередных президентских выборов, назначенных после бегства из страны Виктора Януковича.

В апреле 2019-го Порошенко проиграл выборы художественному руководителю студии "Квартал 95" Владимиру Зеленскому. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

В июле 2019 года Петр Порошенко был избран в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность".