Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Я всем отличаюсь от Порошенко – физиологически и как президент

Шестой президент Украины Владимир Зеленский считает, что в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, он – "честный и порядочный".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Я всем отличаюсь от Порошенко: и физиологически, и как президент. Я честный, порядочный человек
Зеленский: Я всем отличаюсь от Порошенко: и физиологически, и как президент. Я честный, порядочный человек
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский считает, что отличается от своего предшественника, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко "и физиологически, и как президент". Об этом он сказал во время сегодняшней пресс-конференции.

"Я всем отличаюсь от Порошенко: и физиологически, и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно болеет за эту страну. Я, может, не так хорошо общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко. Но я такой, какой есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого. И именно так я работаю", – заявил президент.

В чем заключаются физиологические отличия между ним и Порошенко, Зеленский не уточнил.

Петр Порошенко был избран президентом Украины в мае 2014 года в ходе внеочередных президентских выборов, назначенных после бегства из страны Виктора Януковича.

В апреле 2019-го Порошенко проиграл выборы художественному руководителю студии "Квартал 95" Владимиру Зеленскому. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

В июле 2019 года Петр Порошенко был избран в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность".

Теги: Петр Порошенко, Украина, выборы, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS