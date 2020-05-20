Зеленский назвал среди своих достижений снижение коммунальных расходов населения и курс гривны к доллару

Цифры в платежках за коммунальные услуги за последний год уменьшились, а доллар, вопреки некоторым прогнозам, не стоит 100 грн, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 20 мая причислил к своим успехам за год работы снижение коммунальных тарифов, цен на бензин и стабилизацию валютного курса, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если вы сегодня берете платежку, она в целом уменьшена. Это факт любой статистики, кто бы вам что ни говорил, что нефть упала и газ упал. Нет-нет, секундочку, платежка меньшая для людей", – сказал глава государства.

По его словам, стоимость газа для населения была снижена до того, как упали рыночные цены на газ.

"Курс доллара – проехали? 100 гривен за доллар нет, нормально. Что еще бьет по карману? Если сейчас сядем в машину и проедем по всем заправкам Украины – цена на бензин уменьшилась", – добавил Зеленский.

Согласно опросам, которые Киевский международный институт социологии проводил и во время президентских выборов в Украине, и после избрания Зеленского главой государства, больше всего от президента украинцы ожидали снижения тарифов на коммунальные услуги. Этот вопрос не раз поднимался на совещаниях президента с членами правительства Алексея Гончарука. Зеленский говорил, что платежка за коммунальные услуги "не может быть приговором для людей".

В декабре 2019 года в Офисе президента призывали участников топливного рынка и владельцев сетей автозаправочных станций снизить цены на бензин.