Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский назвал среди своих достижений снижение коммунальных расходов населения и курс гривны к доллару

Цифры в платежках за коммунальные услуги за последний год уменьшились, а доллар, вопреки некоторым прогнозам, не стоит 100 грн, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский перечислил свои достижения
Зеленский перечислил свои достижения
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 20 мая причислил к своим успехам за год работы снижение коммунальных тарифов, цен на бензин и стабилизацию валютного курса, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если вы сегодня берете платежку, она в целом уменьшена. Это факт любой статистики, кто бы вам что ни говорил, что нефть упала и газ упал. Нет-нет, секундочку, платежка меньшая для людей", – сказал глава государства.

По его словам, стоимость газа для населения была снижена до того, как упали рыночные цены на газ.

"Курс доллара – проехали? 100 гривен за доллар нет, нормально. Что еще бьет по карману? Если сейчас сядем в машину и проедем по всем заправкам Украины – цена на бензин уменьшилась", – добавил Зеленский.

Согласно опросам, которые Киевский международный институт социологии проводил и во время президентских выборов в Украине, и после избрания Зеленского главой государства, больше всего от президента украинцы ожидали снижения тарифов на коммунальные услуги. Этот вопрос не раз поднимался на совещаниях президента с членами правительства Алексея Гончарука. Зеленский говорил, что платежка за коммунальные услуги "не может быть приговором для людей".

В декабре 2019 года в Офисе президента призывали участников топливного рынка и владельцев сетей автозаправочных станций снизить цены на бензин.

Теги: газ, бензин, статистика, нефть, цены, тарифы, жилищно-коммунальные услуги, Владимир Зеленский, курс доллара
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS