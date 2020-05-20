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Порошенко о "пленках Деркача": К этой спецоперации причастен Офис президента

19 мая нардеп Андрей Деркач опубликовал записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом. На скандал во время пресс-конференции обратил внимание действующий глава государства Владимир Зеленский. По мнению Порошенко, "сырье" для компиляции записей могло быть получено в Офисе президента.

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Порошенко: Это обращение в значительной степени адресовано Зеленскому. Как совет, к которому у него есть возможность прислушаться
Порошенко: Это обращение в значительной степени адресовано Зеленскому. Как совет, к которому у него есть возможность прислушаться
Фото: ЕРА

Пятый президент Украины Петр Порошенко обвинил Офис президента в причастности к обнародованию фрагментов его разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом он сказал 20 мая в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание, что скандал упомянул на пресс-конференции нынешний глава государства Владимир Зеленский.

"Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят слишком большого внимания. Однако сегодняшняя пресс-конференция породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис президента Украины. Это сейчас между высшим руководством США и Украины практически нет общения. У меня были регулярные встречи с обоими президентами – предыдущим и действующим – и десятки контактов с Байденом. Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского в Москве [внефракционный нардеп Андрей Деркач], – сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента", – заявил пятый президент.

Другими выгодоприобретателями и "информационными спонсорами" скандала он считает бизнесмена Игоря Коломойского и "три пророссийских телеканала". Главная цель обнародования записей, по мнению экс-президента, – разрушение отношений между Украиной и Штатами.

"Обеспечение двухпартийной поддержки было основой моей стратегии в отношениях с США. Разрушить такую поддержку на фоне непредсказуемого результата выборов [президента США 2020 года] означает существенно ослабить Украину в нашем противодействии гораздо более сильному противнику. Пророссийские провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем. И даже не маскируются", – возмутился Порошенко.

По его словам, речь о "прописных истинах геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики".

"Надеюсь, что президент поймет эти очевидные вещи. Это обращение в значительной степени адресовано и ему. Как совет, к которому у него есть возможность прислушаться", – подытожил Порошенко.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1160020314359344/

Деркач опубликовал записи разговоров Порошенко и Байдена 19 мая. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора [Виктора] Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов". По словам депутата, он получил записи от журналистов-расследователей, которые говорили, что Порошенко якобы лично записывал беседы.

Офис генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту публикации аудиозаписей. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Конфликт между Байденом и Шокиным продолжается с 2016 года. Так, Байден признался, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.

Преемник Шокина на посту генпрокурора Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина была связана с уголовным производством, в котором фигурировал сын Джо Байдена Хантер.

Этим делом занималась Генпрокуратура Украины; в нем содержались материалы о том, что члены совета директоров украинской компании Burisma, в том числе Хантер Байден, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. Байден заявлял, что нет даже "крошечного доказательства", что его сын, работая в Burisma, совершал какие-то правонарушения.

Теги: Россия, США, Петр Порошенко, Украина, Джо Байден, Игорь Коломойский, Хантер Байден, Андрей Деркач, Владимир Зеленский, скандал, прослушка, уголовное производство, записи
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