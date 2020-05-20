Пресс-конференция Зеленского намного свободнее, чем было во времена Порошенко

По пресс-конференции Зеленского.

1. Президент остро негативно реагирует на критику. И хорошо видно, когда он выходит из себя. Это его слабость и с этим нужно что-то делать. Иначе в болевую точку и дальше будут бить.

2. Сама по себе прессуха, конечно, намного свободнее, чем во времена Порошенко. Но почуяв расширение рамок, журналисты откровенно начали злоупотреблять. В итоге так и качается маятник. С одной стороны – паркетные вопросы, которые открывают возможность для рассказа о достижениях. С другой – вместо вопросов выступления активистов со своей гражданской позицией. Разумной границы пока не нашли. Ну что ж, кризис кадров – он везде.

3. Президент продолжает апеллировать к высоким рейтингам, отказываясь делать резкие движения, как, например, по языковому закону. Ведь кому-то не понравится. Но рейтинги – это дело условное. Просто потому, что нет альтернативы. А я напомню, что за несколько месяцев до выдвижения Зеленского у нас были совсем иные лидеры электоральных симпатий. Ситуация может меняться очень быстро. И за год пора говорить о результатах, а не о планах.

4. Очень веселит реакция отдельных СМИ, которые всегда считали себя правильными и тут не попали на прессуху. Сами виноваты – нехрен было делить цех на правоверных и не очень.

Остальное – сиюминутное. А какой вопрос гаранту задали бы вы?

Источник: Владимир Полуев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора