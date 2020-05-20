Зеленский предлагал возглавить Минобразования нардепу Бабаку, которого признали плагиатором 2019 года

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам науки, образования и инноваций Сергей Бабак несколько раз отказывался стать министром образования и науки. В 2019 году группа ученых "Дисергейт" признала Бабака плагиатором года, поскольку в его докторской диссертации обнаружили текстовые заимствования.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой Министерства образования и науки народному депутату от "Слуги народа" Сергею Бабаку, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Бабак возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам науки, образования и инноваций.

"Спросите у Сергея Бабака, сколько раз я ему предлагал стать министром образования и взять на себя всю ответственность за все образование в стране. Пусть он вам скажет. Он отказывается, говорит: "Как без меня в комитете?" – рассказал Зеленский.

Он отметил, что в стране до сих пор нет "полноценного министра образования", и пожаловался на кадровый голод.

Бабак – доктор технических наук, кандидат экономических наук. До избрания в парламент был заместителем директора государственного научного учреждения "Центр проблем морской геологии, геоэкологии и осадочного рудообразования НАН Украины".

В 2019 году группа ученых "Дисергейт" признала Бабака плагиатором года, сообщила "Украинская правда". В его докторской диссертации обнаружили текстовые заимствования. Координатор проекта "Дисергейт" кандидат экономических наук Светлана Благодетелева-Вовк сообщила, что по крайней мере одна из публикаций по теме диссертации Бабака содержала плагиат из статьи российского студента, в самой диссертации он тоже "заимствовал чужие тексты".

Во время президентской избирательной кампании 2019 года Бабак был участником заседания советников Зеленского, на котором обсуждалась зарплата учителей. Комментируя заявление одного из участников заседания, что для выплаты учителям зарплаты в размере $4 тыс. в месяц достаточно $200 млн в год, Бабак сказал: "Это абсолютно не является фантастикой, это абсолютно реальные цифры, которые можно обеспечить". Как оказалось, команда Зеленского ошиблась на $23,8 млрд.

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Видео: Kit Bayun / YouTube

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку ушла Анна Новосад. Сейчас обязанности министра исполняет Любомира Мандзий.