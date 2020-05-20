Зеленский пообещал подумать, как финансировать Общественное за счет "Нафтогазу"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины должна стать одним из самых крутых медиа в стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз України" может финансировать Общественное телевидение. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве 20 мая, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) должна стать одним из самых крутых медиа в стране, "круче, чем коммерческий канал".

Один из журналистов парировал, что в Украине нет такой компании, как "Газпром", который выделяет средства на развитие телевидения в России.

"У нас нет "Газпрома", но у нас есть государство Украина. Кстати, неплохая идея насчет "Газпрома". Надо подумать о НАК "Нафтогаз". Это будет для них сюрприз, но я вижу, куда можно тратить деньги", – сказал президент с улыбкой.

В феврале Зеленский предлагал направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз України" получил от компании "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

НОТУ с 2018 года заявляет о недостаточном финансировании из государственного бюджета, в феврале 2020 года на счета телерадиокомпании был наложен арест.

В "Нафтогазі" сообщали, что за четыре месяца 2020 года перечислили в госбюджет 28 млрд грн.