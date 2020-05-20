Зеленский о Нефьодове: Хорошими людьми в хороших костюмах и даже с хорошим образованием нельзя наполнить бюджет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволенный с должности руководителя Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов мог бы работать в Офисе президента.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что Максим Нефьодов был уволен с должности руководителя Государственной таможенной службы Украины, так как таможня недостаточно наполняла бюджет страны, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Макс – нормальный человек. Но на таможне берут взятки. Нормальный человек – но едет контрабанда. Что мы должны с вами сделать? Он красивый, симпатичный, профессиональный. Этого мало. Макс может это подтвердить, у меня очень хорошее отношение к нему. Как, кстати, и ко многим людям, которые ушли со своих должностей. Я ему предлагал: давай на время борьбы с контрабандой изменим законодательство. Чтобы на таможню зашли наши военные, СБУ и полностью остановили контрабанду. "Нет, мы все сделаем сами". Но вы видите, какие результаты? Минус десятки миллиардов гривен. Где нам брать эти деньги? Нет наполнения бюджета. Так что делать с Максом? Хотя я хочу, чтобы Макс вернулся. Он может работать и в Офисе президента, и вести отдельные проекты, которые сможет довести до положительного результата… Но хорошими людьми в хороших костюмах и даже с хорошим образованием нельзя наполнить бюджет", – отметил глава государства.

4 марта Зеленский высказывал недовольство работой таможни из-за контрабанды. "Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – сказал глава государства во время выступления в Верховной Раде.

24 марта руководитель Гостаможенной службы Максим Нефьодов был уволен с должности.

20 мая стало известно, что в Окружной административный суд Киева подан иск с требованием восстановить Нефьодова в должности руководителя Государственной таможенной службы Украины. На своих страницах в соцсетях Нефьодов не сообщал о том, что подавал иск о восстановлении в должности.