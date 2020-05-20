В Окружном админсуде Киева заявили, что подан иск о восстановлении Нефьодова в должности главы таможни

На сайте Окружного административного суда Киева говорится, что заявитель Максим Нефьодов просит суд признать противоправным и отменить приказ об "увольнении Нефьодова Максима Евгеньевича" с должности руководителя Государственной таможенной службы Украины.

Нефьодов якобы просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула Фото: Max Nefyodov / Facebook

В Окружной административный суд подан иск с требованием восстановить Максима Нефьодова в должности руководителя Государственной таможенной службы Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда 20 мая.

Заявителем указан Максим Нефьодов, истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров Украины от 24 апреля "Об освобождении Нефьодова Максима Евгеньевича от должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в указанной должности.

"В то же время Нефьодов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (почасовой) заработной платы", – говорится в сообщении.

Пока нет подтверждений, действительно ли иск подал бывший глава ведомства. На своих страницах в соцсетях Нефьодов не сообщал о подаче иска о восстановлении в должности главы таможни.

4 марта недовольство работой таможни из-за контрабанды высказывал президент Украины Владимир Зеленский. "Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – сказал глава государства во время выступления в Верховной Раде.

24 марта руководитель Гостаможенной службы Максим Нефьодов был уволен с должности.