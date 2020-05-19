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"Не имеют ничего общего с реальностью". Партия Порошенко отреагировала на публикацию записи якобы его разговора с Байденом

В партии "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко подчеркнули, что записи якобы разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом сфабрикованы и направлены на то, чтобы "искусственно втянуть Украину в американскую избирательную кампанию".

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В "Европейской солидарности" назвали записи якобы разговоров Байдена и Порошенко сфабрикованными
В "Европейской солидарности" назвали записи якобы разговоров Байдена и Порошенко сфабрикованными
Фото: EPA

Партия "Европейская солидарность" назвала "российской провокацией" публикацию внефракционным нардепом Андреем Деркачом аудиозаписи, на которой якобы зафиксирован разговор пятого президента Украины, нардепа от ЕС Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает "5 канал".

В партии считают, что обнародованные Деркачом записи "сфабрикованы ради дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию".

"Европейская солидарность" назвала публикацию записей "российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью". "Их цель – подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов", – заявили в политической силе.

Деркач опубликовал записи якобы разговоров Порошенко и Байдена 19 мая. Депутат, среди прочего, утверждает, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд от США. Деркач также заявил, что госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора [Виктора] Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на Байденов".

По утверждению Деркача, Порошенко и Байден также обсуждали отставку бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина в обмен на $1 млрд гарантий США.

Конфликт между Байденом и Шокиным продолжается с 2016 года. Так, Байден признался, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.

Преемник Шокина на посту генпрокурора Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина была связана с уголовным производством, в котором фигурировал сын Джо Байдена Хантер Байден.

Этим делом занималась Генпрокуратура, в нем содержались материалы о том, что члены совета директоров украинской компании Burisma, в том числе Хантер Байден, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. Байден заявлял, что нет даже "крошечного доказательства", что его сын, работая в Burisma, совершал какие-то правонарушения.

Теги: США, Петр Порошенко, Украина, Джон Керри, Джо Байден, Андрей Деркач, Виктор Шокин, Европейская солидарность
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