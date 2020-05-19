Деркач: Ради $1 млрд Петр Алексеевич слил генпрокурора Шокина

Народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, подтверждают причастность экс-президента Петра Порошенко к международной коррупции. Политик утверждает, что экс-генпрокурора Виктора Шокина отправили в отставку, потому что США шантажировали Порошенко $1 млрд госгарантий.

Народный депутат Андрей Деркач на сегодняшней пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" обнародовал аудиозаписи, на которых голоса, похожие на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают отставку бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина в обмен на $1 млрд гарантий США, внешнее управление украинской властью и повышение тарифов вместо 75% на 100%.

Как утверждает Деркач, разговоры якобы происходили в конце 2015-го и на протяжении 2016 года. В них также участвовали экс-госсекретарь США Джон Керри и экс-прокурор Константин Кулик, расследовавший преступления режима беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Нардеп считает, что эти записи свидетельствуют о "фактах международной коррупции, госизмены и внешнего управления на высшем государственном уровне". Он заявил, что получил записи от журналистов-расследователей, которые утверждают, что Порошенко лично записывал беседы.

"Один миллиард денег американских налогоплательщиков. Такая цена спасения Байдена от тюрьмы. Именно ради одного миллиарда Петр Алексеевич слил генпрокурора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на Байденов", – сообщил Деркач.

Экс-прокурор Константин Кулик, который также участвовал в пресс-конференции, подтвердил слова Деркача.

"Следствием были получены доказательства перечисления в период с ноября 2014-го по октябрь 2015 года отмытых через счета холдинга Burisma Holding Limited средств преступной группировки в сумме 3,4 млн долларов США на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC в Morgan Stanley Smith Barney LLC United States / Citibank, NY. У указанных средств назначение платежа – "за консультативные услуги", но, по показаниям свидетелей, они были оплатой семье экс-вице-президента США Джо Байдена за лоббирование интересов холдинга Burisma Holding Limited и Николая Злочевского", – заявил Кулик.

Деркач считает, что записи также свидетельствуют о "ручном управлении Украиной в личных интересах Байдена руками Порошенко и членов набсоветов госпредприятий".

"Генпрокуратура управляется через приставленного к генпрокурору Сакварелидзе и "смотрящего" от Байдена. Три фракции из пяти в парламенте управляются Байденом. Кабмин полностью подконтролен Байдену. Крупнейшие госпредприятия – "Нафтогаз", "Укрзалізниця", "Укрпошта", "Ощадбанк", "Укроборонпром" – облепили набсоветы, состоящие из "соросят", интуристов-заробитчан. Им платят миллионные зарплаты и премии из денег украинцев. Парламент, Кабмин, Генпрокуратура, НАБУ, госпредприятия – все это Порошенко променял за право освоить на своих предприятиях $1 млрд. Вот почему мы называем это признаками державной измены. Вот почему мы называем это внешним управлением", – сказал Деркач.

Он сообщил, что все записи вместе с заявлением о госизмене и фактах международной коррупции переданы в Офис генпрокурора и государственные органы США.

Деркач отметил, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумов блокирует создание парламентской временной следственной комиссии по этому поводу.

"Если бы комиссия была создана, нам было бы легче расследовать факты международной коррупции. Если после этой пресс-конференции Разумков не внесет в зал голосование за комиссию, мы подадим на него в суд. Коррупционный рояль в кустах не спрячешь, особенно если это целый коррупционный оркестр имени Порошенко – Байдена. Внешнее управление государством необходимо остановить", – сказал политик.

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Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube

Байден и Шокин конфликтуют. Байден признался, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.

Преемник Шокина на посту генпрокурора Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина была связана с уголовным производством, в котором фигурировал сын Джо Байдена Хантер Байден.

Этим делом занималась Генпрокуратура, в нем содержались материалы о том, что члены совета директоров украинской компании Burisma, в том числе Хантер Байден, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. Байден заявлял, что нет даже "крошечного доказательства", что его сын, работая в Burisma, совершал какие-то правонарушения.