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Офис генпрокурора начал уголовное производство о госизмене после публикации аудиозаписей якобы разговоров Порошенко с Байденом

Офис генпрокурора открыл уголовное производство о государственной измене и злоупотреблении властью после публикации аудиозаписей, на которых якобы зафиксированы разговоры пятого президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом. Внефракционный нардеп Андрей Деркач, который опубликовал записи, считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

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В партии Порошенко назвали публикацию аудиозаписей "российской провокацией"
В партии Порошенко назвали публикацию аудиозаписей "российской провокацией"
Фото: EPA

Офис генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту публикации аудиозаписей, на которых якобы зафиксирован разговор пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генерального прокурора.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

В ведомстве уточнили, что производство открыли по заявлению внефракционного народного депутата Андрея Деркача.

Источник "Украинской правды" в Офисе президента сообщил, что к материалам производства приобщат предоставленную Деркачом флешку с аудиозаписями.

Деркач опубликовал записи якобы разговоров Порошенко и Байдена 19 мая. Депутат среди прочего утверждает, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора [Виктора] Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на Байденов".

По словам депутата, он получил записи от журналистов-расследователей, которые утверждают, что Порошенко лично записывал беседы.

Партия "Европейская солидарность" назвала публикацию Деркачом аудиозаписей "российской провокацией". В политсиле считают, что они "сфабрикованы ради дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию".

Конфликт между Байденом и Шокиным продолжается с 2016 года. Так, Байден признался, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.

Преемник Шокина на посту генпрокурора Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина была связана с уголовным производством, в котором фигурировал сын Джо Байдена Хантер Байден.

Этим делом занималась Генпрокуратура, в нем содержались материалы о том, что члены совета директоров украинской компании Burisma, в том числе Хантер Байден, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. Байден заявлял, что нет даже "крошечного доказательства", что его сын, работая в Burisma, совершал какие-то правонарушения.

Теги: Петр Порошенко, Джо Байден, Андрей Деркач, госизмена, Офис генпрокурора
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